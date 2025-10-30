Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:15, 30 октября 2025Спорт

Роднина рассказала об отсутствии положительных моментов в 90-е

Ирина Роднина рассказала об отсутствии положительных моментов в 90-е
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказала свое отношение к ситуации в России в 90-е годы. Об этом сообщает Sport24.

Она назвала происходившее в тот момент катастрофой и распадом страны. «Это могут понять люди, которые это пережили. И не когда им было пять или семь лет, а уже во взрослом возрасте. Ничего положительного в этом времени не замечала», — заявила Роднина.

Ранее она удивилась реакции общественности на ее призыв к гражданам России не рассчитывать на пенсию. По мнению бывшей спортсменки, бурная реакция на ее слова связана с отсутствием других новостей.

Роднина родилась в 1949 году. В бытность спортсменкой она стала трехкратной олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира в парном катании. В декабре 2007 года она была избрана депутатом Госдумы по списку «Единой России» от Омской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    Кадыров показал автопарк с 45 автомобилями высокого класса

    Махачев высказался о стоимости аренды жилья в Нью-Йорке

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в населенный пункт Гай

    В США оценили ядерные арсеналы России и Китая

    Ирландский журналист назвал Зеленского неизбранным диктатором

    Брат Ивана Дорна опроверг новости о том, что его объявили в розыск

    Слуцкий жестко отреагировал на критику «Маши и Медведя»

    Уничтожение техники ВСУ на запорожском направлении попало на видео

    Брата короля Карла III лишили титула принца и выгнали из Виндзора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости