Ирина Роднина рассказала об отсутствии положительных моментов в 90-е

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказала свое отношение к ситуации в России в 90-е годы. Об этом сообщает Sport24.

Она назвала происходившее в тот момент катастрофой и распадом страны. «Это могут понять люди, которые это пережили. И не когда им было пять или семь лет, а уже во взрослом возрасте. Ничего положительного в этом времени не замечала», — заявила Роднина.

Ранее она удивилась реакции общественности на ее призыв к гражданам России не рассчитывать на пенсию. По мнению бывшей спортсменки, бурная реакция на ее слова связана с отсутствием других новостей.

Роднина родилась в 1949 году. В бытность спортсменкой она стала трехкратной олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира в парном катании. В декабре 2007 года она была избрана депутатом Госдумы по списку «Единой России» от Омской области.