14:30, 31 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о неприятном последствии любви к мороженому и холодным напиткам

Стоматолог Бердзенадзе: Реакция зубов на мороженое может указывать на кариес
Наталья Обрядина1

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom  

Любители мороженого и холодных напитков часто сталкиваются с таким неприятным последствием, как простреливающая боль в зубах после еды, предупредил хирург-имплантолог, главный врач сети клиник «Илатан» Зураб Бердзенадзе. О том, что может вызывать такую реакцию зубов, он рассказал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Часто повторяющиеся или возникающие без видимой причины боли могут указывать на воспаление пульпы — мягкой ткани зуба с нервными окончаниями, защищенной эмалью и дентином, или глубокий кариес», — объяснил стоматолог.

Также, как отметил Бердзенадзе, короткая, но резкая боль, которая появляется в ответ на холодное, горячее или кислое, может возникать, если эмаль зуба истончается из-за использования слишком жесткой щетки или абразивной пасты. Другими причинами могут быть трещины или микросколы эмали, которые могут образовываться из-за травм, скрежета зубами во сне и сильного давления при жевании.

Еще одной причиной повышенной чувствительности к холодному специалист назвал рецессию (опущение) десны. В этом случае обнажается шейка зуба, которая не покрыта эмалью, из-за чего зуб остро реагирует на перепады температуры, в том числе на холод.

Ранее стоматолог Джана Дензел рассказала, что по цвету зубов можно определить наличие тех или иных серьезных заболеваний. В частности, изменение оттенка эмали на серый или синий говорит об отмирании внутренних нервов, которое может начаться из-за инфекции.

