Забота о себе
17:33, 31 октября 2025Забота о себе

Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

Кардиолог Чайковская призвала для профилактики инфаркта каждый день есть овощи
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Для защиты сердца от инфаркта нужно отказаться от алкоголя и ультрапереработанных продуктов, снизить потребление соли и сахара, а также внести несколько изменений в питание. Эти три главных правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний назвала кардиолог, реабилитолог Мария Чайковская в беседе с NEWS.ru.

Врач подчеркнула, что по большей части противоинфарктный рацион должен состоять из растительной пищи. Основу такой диеты составляют зелень, овощи и фрукты, цельные злаки, такие как овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб и крупы. Эти продукты Чайковская рекомендовала есть каждый день.

Еще одним важным элементом питания она назвала бобовые. Их кардиолог призвала есть каждый день, а также не менее двух раз в неделю — жирную рыбу. Кроме того, врач отметила важность регулярного потребления орехов, семян и ферментированных молочных продуктов. Она уточнила, что ими нельзя злоупотреблять, так как, хоть они и являются полезными, но в больших количествах могут иметь побочные эффекты.

Чайковская указала, что для профилактики инфаркта важно отказаться от колбас, белого хлеба, газированных напитков. Она также призвала снизить потребление соли и регулярно заниматься спортом.

Ранее врач-кардиолог Евгений Кокин заявил, что питание является одним из главных факторов профилактики тромбозов. По его словам, содержащиеся в овощах и фруктах вещества помогают уменьшить воспаление и укрепляют стенки сосудов.

