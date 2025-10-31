Российские разработчики многоразовой космической ракеты сделали открытие

Роскосмос: ГРЦ Макеева признал, что может создать многоразовую ракету «Корона»

Ученые из Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева, занимающиеся разработкой полностью многоразовой ракеты-носителя «Корона», признали техническую возможность ее создания. Таким открытием поделились в пресс-службе Роскосмоса в Telegram-канале.

«Она сможет оперативно вывести на орбиту спутники, вернуть на Землю поврежденные или отслужившие аппараты, осуществить перелет из точки А в точку Б, чтобы за считаные минуты доставить груз или перевезти человека на межконтинентальные расстояния», — уточнили в госкорпорации.

В Роскосмосе также перечислили основные достоинства «Короны». Среди них: высокие темпы пусков, способность как выводить, так и возвращать грузы с орбиты, сохранение груза при нештатных ситуациях и отсутствие необходимости выделения районов падения.

«Проект позволит России обеспечить независимый доступ в космос и выйти на мировой рынок космических услуг», — добавили в пресс-службе. Отмечается, что опытно-конструкторские работы запланированы на 2026 год.