Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:55, 31 октября 2025Наука и техника

Российские разработчики многоразовой космической ракеты сделали открытие

Роскосмос: ГРЦ Макеева признал, что может создать многоразовую ракету «Корона»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: «Роскосмос» / Telegram

Ученые из Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева, занимающиеся разработкой полностью многоразовой ракеты-носителя «Корона», признали техническую возможность ее создания. Таким открытием поделились в пресс-службе Роскосмоса в Telegram-канале.

«Она сможет оперативно вывести на орбиту спутники, вернуть на Землю поврежденные или отслужившие аппараты, осуществить перелет из точки А в точку Б, чтобы за считаные минуты доставить груз или перевезти человека на межконтинентальные расстояния», — уточнили в госкорпорации.

В Роскосмосе также перечислили основные достоинства «Короны». Среди них: высокие темпы пусков, способность как выводить, так и возвращать грузы с орбиты, сохранение груза при нештатных ситуациях и отсутствие необходимости выделения районов падения.

«Проект позволит России обеспечить независимый доступ в космос и выйти на мировой рынок космических услуг», — добавили в пресс-службе. Отмечается, что опытно-конструкторские работы запланированы на 2026 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Орел. Обломки сбитых БПЛА повредили оборудование местной ТЭЦ

    Россиянам дали совет по вложениям на фоне снижения ставки

    Актриса Екатерина Шпица показала фото в мокром купальнике в честь 40-летия

    Священник отрезал пенис убийце из дома престарелых

    Названа главная причина отсутствия оргазма у женщин

    В США заявили о резкой смене позиции Трампа по Украине

    Российские разработчики многоразовой космической ракеты сделали открытие

    Силовики сообщили о формировании на Украине батальонов для содействия ТЦК

    Американский подполковник рассказал о влиянии на США военных испытаний в России

    Назван проявляющийся в туалете неочевидный симптом импотенции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости