Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:47, 31 октября 2025Спорт

Российских саночников допустили к участию в международных турнирах

CAS допустил российских саночников к участию в международных турнирах
Юлия Герасимова (редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте суда.

CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России и шести саночников Софии Мазур, Екатерины Фоминой, Полины Григорьевой, Юрия Прохорова, Александра Горбацевича, Андрея Богданова против решения Международной федерации санного спорта (FIL) о приостановке участия россиян в турнирах FIL. При этом просьба о немедленном допуске к соревнованиям была отклонена.

FIL в июне 2025 года продлила санкции против России, ссылаясь на риски для безопасности соревнований. Однако CAS посчитал полное исключение российских спортсменов несоразмерным и признал, что участие в нейтральном статусе возможно при дополнительных мерах безопасности.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских атлетов к участию в международных соревнованиях. 2 марта FIL отстранила российских саночников от участия в международных турнирах и запретила проведение турниров под эгидой федерации в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    Певица Бьянка в прозрачном платье посетила премию

    Европейская страна запретила экспорт топлива в страны Евросоюза

    Психиатр заподозрил одно заболевание у любителей «блатных» номеров

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

    Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

    Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

    Копию знаменитого украденного золотого унитаза продадут за 809 миллионов рублей

    В Британии признались в прокси-войне с Россией

    Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости