Российских саночников допустили к участию в международных турнирах

CAS допустил российских саночников к участию в международных турнирах

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте суда.

CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России и шести саночников Софии Мазур, Екатерины Фоминой, Полины Григорьевой, Юрия Прохорова, Александра Горбацевича, Андрея Богданова против решения Международной федерации санного спорта (FIL) о приостановке участия россиян в турнирах FIL. При этом просьба о немедленном допуске к соревнованиям была отклонена.

FIL в июне 2025 года продлила санкции против России, ссылаясь на риски для безопасности соревнований. Однако CAS посчитал полное исключение российских спортсменов несоразмерным и признал, что участие в нейтральном статусе возможно при дополнительных мерах безопасности.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских атлетов к участию в международных соревнованиях. 2 марта FIL отстранила российских саночников от участия в международных турнирах и запретила проведение турниров под эгидой федерации в России.