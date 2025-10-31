Спорт
11:20, 31 октября 2025Спорт

Российский гимнаст оценил объективность судейства на чемпионате мира-2025

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Российский гимнаст Илья Заика, выступавший на чемпионате мира-2025 в Индонезии, оценил объективность судейства на турнире. Его слова приводит ТАСС.

По мнению спортсмена, рефери работали нормально. «Чуть-чуть не хватило на соскоке, можно сказать, не фартануло. Меня нормально оценили, 8,4 с таким соскоком это очень даже хорошее исполнение было», — заявил Заика.

Российский спортсмен на турнире был заявлен только в упражнении на кольцах. Он занял 12-е место в квалификации и не смог пробиться в восьмерку лучших гимнастов, которые выступили в финале.

Перед стартом турнира старший тренер сборной России Валентина Родионенко высказала опасения насчет объективности судейства. «Если будет много судей из Европы, вы сами понимаете, каких оценок ждать», — заявила специалист.

