Самолету президента Колумбии отказали в дозаправке из-за санкций США

Самолету президента Колумбии Густаво Петро отказали в дозаправке в Африке

Самолету президента Колумбии Густаво Петро отказали в дозаправке в Кабо-Верде (Северная Африка) из-за санкций США. Об этом пишет издание Infobae.

Петро летел в Саудовскую Аравию на самолете военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии. Его борт совершил техническую посадку в Северной Африке, где не смог заправиться топливом. Колумбийский лидер назвал случившееся унижением.

«Это была американская компания, с которой ВВС Колумбии заключили контракт на поставку всего своего топлива за границу...и местом ее расположения были африканские острова Кабо-Верде», — написал президент в социальной сети X. Позднее Петро заявил, что Колумбии стоит разорвать контракт с компанией, отказавшей его самолету в топливе. Он не уточнил, о какой компании идет речь. В итоге его Boeing 737-700 остановился на дозаправку в Мадриде.

24 октября министерство финансов США объявило о введении санкций против Густаво Петро, ​​обвинив его в «участии в мировой незаконной торговле наркотиками».

Ранее самолет с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва на борту несколько часов кружил в небе после взлета и сел в аэропорту вылета из-за неполадки. Лула да Силва направлялся из Мехико (Мексика) на родину.