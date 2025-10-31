Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:07, 31 октября 2025Путешествия

Самолету президента Колумбии отказали в дозаправке из-за санкций США

Самолету президента Колумбии Густаво Петро отказали в дозаправке в Африке
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Marckinson Pierre / Reuters

Самолету президента Колумбии Густаво Петро отказали в дозаправке в Кабо-Верде (Северная Африка) из-за санкций США. Об этом пишет издание Infobae.

Петро летел в Саудовскую Аравию на самолете военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии. Его борт совершил техническую посадку в Северной Африке, где не смог заправиться топливом. Колумбийский лидер назвал случившееся унижением.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

«Это была американская компания, с которой ВВС Колумбии заключили контракт на поставку всего своего топлива за границу...и местом ее расположения были африканские острова Кабо-Верде», — написал президент в социальной сети X. Позднее Петро заявил, что Колумбии стоит разорвать контракт с компанией, отказавшей его самолету в топливе. Он не уточнил, о какой компании идет речь. В итоге его Boeing 737-700 остановился на дозаправку в Мадриде.

24 октября министерство финансов США объявило о введении санкций против Густаво Петро, ​​обвинив его в «участии в мировой незаконной торговле наркотиками».

Ранее самолет с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва на борту несколько часов кружил в небе после взлета и сел в аэропорту вылета из-за неполадки. Лула да Силва направлялся из Мехико (Мексика) на родину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    Раскрыто число нанесенных Россией за неделю массированных и групповых ударов по Украине

    Песков рассказал о разбитых претензиях США по одному договору

    РЖД объяснили свою убыточность платежами по кредитам

    «Ростех» разработал портативный обнаружитель дронов

    Армия России овладела еще одним населенным пунктом в Днепропетровской области

    Появились подробности о взятии под контроль населенного пункта в зоне СВО

    Нью-Йорк затопило после рекордных ливней

    В Кремле рассказали об ожидании от поездки Мишустина в Китай

    Украинский музыкант объяснил свой призыв к военному перевороту в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости