Шойгу отреагировал на заявления Трампа о ядерных испытаниях

Шойгу: Заявления США о ядерных испытаниях влияют на стратегическую стабильность

Заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях влияют на стратегическую стабильность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Что касается стратегической стабильности, то [заявления Трампа], конечно, влияют на это. И не хотелось бы, чтобы мы все дальше и дальше в этом вопросе деградировали», — обозначил Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза, отвечая на вопрос о ядерных испытаниях, заявил, что российские полигоны всегда содержатся в готовности для использования в любое время.

30 октября стало известно, что Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Он заявил, что США обладают самым большим арсеналом ядерного оружия.