Шойгу высказался о попытках победить Россию

Секретарь Совбеза Шойгу заявил, что все попытки победить Россию силой обречены

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что все попытки победить Россию силой обречены на провал. Его высказывание публикует ТАСС.

Выступая на открытии первого международного фестиваля «Народы России и СНГ», экс-министр обороны заметил, что недруги неоднократно пытались разобщить РФ.

«Все попытки победить нас военной силой провалились, потому что за спиной армии стояло братство наших народов», — указал Шойгу.

До этого сообщалось, что секретарь Совбеза обратил внимание на попытки западных спецслужб устраивать диверсии в России.

Он уверен, что противники России используют информационно-психологические методы воздействия.

Еще раньше Шойгу обвинил Запад в желании разделить Россию.