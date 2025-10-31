Россия
11:16, 31 октября 2025

Шойгу высказался о попытках победить Россию

Секретарь Совбеза Шойгу заявил, что все попытки победить Россию силой обречены
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что все попытки победить Россию силой обречены на провал. Его высказывание публикует ТАСС.

Выступая на открытии первого международного фестиваля «Народы России и СНГ», экс-министр обороны заметил, что недруги неоднократно пытались разобщить РФ.

«Все попытки победить нас военной силой провалились, потому что за спиной армии стояло братство наших народов», — указал Шойгу.

До этого сообщалось, что секретарь Совбеза обратил внимание на попытки западных спецслужб устраивать диверсии в России.

Он уверен, что противники России используют информационно-психологические методы воздействия.

Еще раньше Шойгу обвинил Запад в желании разделить Россию.

