18:48, 31 октября 2025Наука и техника

Дрон «Скворец» назвали кошмаром для ВСУ

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российский дрон «Скворец» посчитали неуязвимым к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом заявили в эфире телеканала 360.ru.

На телевидении показали дрон-перехватчик «Скворец», который работает по оптоволоконному кабелю. Внутри него находится катушка с проводом. «В катушке около 20 километров кабеля, за счет этого дрон неуязвим к средствам радиоэлектронной борьбы — между ним и оператором нет радиосигнала», — пояснил Глеб, представитель «Кулибин-клуба», который поддержал разработку дрона.

С помощью провода беспилотный летательный аппарат (БПЛА) может передавать HD-изображение на большое расстояние. Дрон способен развивать скорость до 120 километров в час. Журналисты телеканала назвали разработку российских инженеров кошмаром для РЭБ Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Собеседник отметил, что «Скворец» стал ответом на растущие технические возможности противника. «Раньше летали на десятидюймовых дронах, сейчас идет эволюция — нужно летать дальше и возить больше груза. Мы стараемся быть впереди», — подытожил Глеб.

Ранее ВМФ России запатентовал корабельный БПЛА-разведчик с посадкой на воду. Дальность дрона оценивается в 100 километров, предельная высота полета — 2 тысячи метров.

