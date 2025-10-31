Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:22, 31 октября 2025Наука и техника

Названы самые популярные смартфоны в мире

Omdia: Samsung и Apple оказались лидерами рынка смартфонов в третьем квартале
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Компания Samsung удержала лидерство на мировом рынке смартфонов. Об этом говорится в отчете компании Omdia.

В третьем квартале 2025 года корейский IT-гигант отгрузил на рынок 60,6 миллионов устройств, получив долю 19 процентов. На втором месте оказалась Apple: американская корпорация поставила 56,5 миллионов смартфонов, оставшись с долей 18 процентов. В топ-3 также попала китайская Xiaomi, которая реализовала 43,4 миллиона гаджетов, закончив квартал с долей 14 процентов.

Всего за третий квартал в мире было отгружено 320,1 миллионов смартфонов. В годовом исчислении рынок вырос на 3 процента. «Мировой рынок смартфонов продолжает демонстрировать поляризованный рост, демонстрируя рост как в бюджетном, так и в премиальном сегментах, в то время как средний сегмент остается слабым», — отметили специалисты Omdia.

Эксперты обратили внимание, что все лидеры рынка нарастили поставки смартфонов. Также они отметили, что китайская корпорация Transsion, которая производит телефоны под брендом Tecno, показала самый впечатляющий рост — 12 процентов. Это позволило ей взлететь на четвертое место рейтинга.

В октябре информацию о том, что Samsung и Apple стали лидерами рынка смартфонов, подтвердили аналитики International Data Corporation (IDC). Они отметили, что несмотря на успех iPhone 17, Apple не удалось обогнать корейского конкурента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    Европейская страна запретила экспорт топлива в страны Евросоюза

    Психиатр заподозрил одно заболевание у любителей «блатных» номеров

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

    Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

    Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

    Копию знаменитого украденного золотого унитаза продадут за 809 миллионов рублей

    В Британии признались в прокси-войне с Россией

    Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

    Названы самые популярные смартфоны в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости