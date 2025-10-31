Спорт
14:15, 31 октября 2025Спорт

Стал известен процент одобряющих существование ставок на спорт граждан США

AGA: 74 процента граждан США одобряют существование легальных ставок на спорт
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bryan Steffy / Getty Images for William Hill U.S.

Американская игорная ассоциация (AGA) провела исследование отношения граждан США к игорной индустрии. Результаты исследования приводит «РБ Спорт».

74 опрошенных выступили за то, чтобы в их штате были доступны легальные спортивные ставки. В AGA заявили, что мнение граждан по этому вопросу не зависит от политических взглядов.

В AGA также заявили, что за год казино в стране посетили 134 миллиона американцев, что составляет 53 процента населения. 85 процентов опрошенных одобрили существование легальных казино. По их мнению, это способствует развитию туризма и созданию новых рабочих мест.

Ранее в России предложили в 100 раз увеличить штрафы за прием ставок от лиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх. В случае, если положения примут, за прием ставок от таких граждан должностных лиц могут штрафовать на сумму от 1 до 3 миллионов рублей, а юридических лиц — от 5 до 10 миллионов.

