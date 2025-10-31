Россия
08:53, 31 октября 2025Россия

Стало известно о намерении бесследно пропавшей в тайге Усольцевой развестись с мужем

Подруга Усольцевой Шрайнер: Ирина хотела развестись с мужем, но передумала
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

Сергей и Ирина Усольцевы, которые вместе с пятилетней дочерью бесследно пропали в тайге Красноярского края, хотели развестись. Об этом рассказала подруга Ирины Усольцевой Мария Шрайнер, которая вела тантрические группы, куда ходила пропавшая, в эфире программы «Пусть говорят».

Когда они думали про развод, разъезжали, пробовали как-то жить порознь, она мне тоже рассказывала про этот период. Они не то чтобы расходились полностью — просто они пробовали, смотрели, как будет складываться. В итоге, как потом Ира рассказывала, все равно она приняла решение быть вместе [с ним]

Мария Шрайнерподруга Ирины Усольцевой

По словам Шрайнер, Усольцевы постоянно вместе ходили на «практики и ретриты». Иногда Ирина самостоятельно ходила на подобные занятия, однако ее супруг Сергей всегда поддерживал ее и был готов сопровождать.

Ранее другая подруга семьи Усольцевых Альбина Вильмова рассказывала об их участии в психологических тренингах. Супруги, как она рассказала, посещали «телесно-ориентированные практики» в Красноярске еще в 2017 году.

Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали, их поиски до сих пор не дали никаких результатов. Волонтеры и следователи не нашли никаких вещей в лесу, также в доме Усольцевых также не обнаружили подозрительных предметов, которые могли помочь ходу расследования. Поиски россиян осложняют сложные погодные условия.

    Все новости