Стало известно о подписании РПЛ многомиллиардного контракта с «Матч ТВ»

«РБ Спорт»: РПЛ подпишет контракт с «Матч ТВ» на 28,5 миллиарда рублей

Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за подписание нового телевизионного контракта с «Матч ТВ». Об этом стало известно «РБ Спорт».

Уточняется, что срок соглашения составит четыре года, а его сумма — 28,5 миллиарда рублей. «Матч ТВ» получит все медиаправа на новый четырехлетний цикл элитного дивизиона чемпионата страны.

Прежний договор истекает по окончании нынешнего сезона. По информации источника, новая сумма, прописанная в соглашении, незначительно отличается от прежней.

Действующим победителем РПЛ является «Краснодар». После 13 туров нынешнего сезона команда с 29 очками также возглавляет турнирную таблицу.