Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:38, 31 октября 2025Россия

В Орле почти полностью восстановили электроснабжение после падения дрона на ТЭЦ

Клычков: Электроснабжение почти полностью восстановили после падения БПЛА на ТЭЦ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Электроснабжение почти полностью восстановили после падения украинского беспилотника на территорию ТЭЦ в Орле. Пострадавших и возгорания нет, написал в Telegram-канале губернатор Клычков.

«Службами "Россети центр" — "Орелэнерго" произведены оперативные переключения на резервные линии — в настоящий момент электроснабжение восстановлено практический полностью», — уточнил политик.

По его словам, продолжаются работы по устранению последствий. Силы ПВО отражают очередную воздушную атаку со стороны противника, отметил Клычков.

Ранее сообщалось, что Киев совершил попытку ударить по Орлу дронами-камикадзе. Судя по кадрам, на территории местной ТЭЦ произошло несколько мощных взрывов. До этого в Орловской области объявили ракетную опасность. По словам Андрея Клычкова, в результате падения обломков БПЛА было повреждено оборудование электроснабжения.

Накануне сообщалось, что силы противовоздушной обороны с 19:00 до 23:00 уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области. Пострадавших нет. Повреждений зданий не зафиксировано.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в Днепропетровской области

    Замеченных в Чернобыле собак с синим окрасом назвали рекламной кампанией

    ВСУ возвели «подземный город» в зоне СВО

    В Орле почти полностью восстановили электроснабжение после падения дрона на ТЭЦ

    Блогер описал впечатления от Панамы словами «уровень сервиса, от которого волосы дыбом»

    Момент атаки Орловской ТЭЦ дронами-камикадзе ВСУ попал на видео

    Обломки БПЛА упали на ТЭЦ в российском городе

    Число погибших в Судане достигло двух тысяч человек

    Солистка «Города 312» впервые после инсульта появилась на сцене

    Голливудский продюсер расправился с моделью и ее подругой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости