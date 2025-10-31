В Орле почти полностью восстановили электроснабжение после падения дрона на ТЭЦ

Электроснабжение почти полностью восстановили после падения украинского беспилотника на территорию ТЭЦ в Орле. Пострадавших и возгорания нет, написал в Telegram-канале губернатор Клычков.

«Службами "Россети центр" — "Орелэнерго" произведены оперативные переключения на резервные линии — в настоящий момент электроснабжение восстановлено практический полностью», — уточнил политик.

По его словам, продолжаются работы по устранению последствий. Силы ПВО отражают очередную воздушную атаку со стороны противника, отметил Клычков.

Ранее сообщалось, что Киев совершил попытку ударить по Орлу дронами-камикадзе. Судя по кадрам, на территории местной ТЭЦ произошло несколько мощных взрывов. До этого в Орловской области объявили ракетную опасность. По словам Андрея Клычкова, в результате падения обломков БПЛА было повреждено оборудование электроснабжения.

Накануне сообщалось, что силы противовоздушной обороны с 19:00 до 23:00 уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области. Пострадавших нет. Повреждений зданий не зафиксировано.