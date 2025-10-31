Россия
В России объяснили резкую смену позиции Трампа по Украине

Депутат Чепа: Объективная реальность заставляет Трампа трезво оценивать ситуацию
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Здравомыслящее окружение президента США Дональда Трампа и позитивные действия, которые принесла встреча двух лидеров в Анкоридже, помогают американскому лидеру трезво оценивать конфликт на Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее сообщалось, что Трамп пересмотрел свою позицию по поддержке Украины. Тем самым политик вызвал беспокойство среди союзников в Европе.

Депутат отметил, что хоть встреча Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Пусане не касалась конфликта на Украине, все же эта ситуация действует на позицию президента США в правильном направлении. Он указал, что здравомыслящее окружение американского лидера также доносит до него трезвую оценку происходящего, что дает возможность делать правильные выводы.

«Я думаю, что последовательная позиция Владимира Путина заставляет многих политиков пересматривать популистскую, с одной стороны, и русофобскую, с другой стороны, позиции, которые не приводят к позитивным изменениям. Я думаю, что все это видят. Поэтому, наверное, ситуация будет меняться», — сказал Чепа.

Ранее глава Белого дома в очередной раз пообещал урегулировать украинский конфликт. По словам американского лидера, Соединенным Штатам под его руководством удалось положить конец конфликту на Ближнем Востоке, но не на Украине.

