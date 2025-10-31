В России объяснили значение слов Зеленского о ситуации в Покровске

Депутат Колесник: До взятия Покровска осталось считанное время

Если президент Украины Владимир Зеленский признает, что ситуация в Красноармейске (украинское название — Покровск) сложная, значит до освобождения города остается считаное время. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее Зеленский на фоне наступления российских войск на Покровск заявил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается сложная ситуация.

Депутат отметил, что о настоящей ситуации в Покровске могут знать только люди на местах и высшее командование. Вместе с тем, указал он, признание Зеленского может говорить о том, что город скоро перейдет под контроль Российской армии.

«Если уже Зеленский сказал, что ситуация сложная, значит до взятия Покровска осталось какое-то считаное время. Потому что обычно, даже когда город взят, он начинает рассказывать, что это не совсем так и что там какие-то разрозненные группы ходят. Кстати, главком ВСУ Александр Сырский этим тоже грешит. Ну а если уже говорят, что ситуация сложная, это значит, что он практически сдан», — прокомментировал Колесник.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что в Купянске и Красноармейске оказались заблокированы несколько крупных группировок ВСУ. Российский лидер предложил пустить к украинским военным журналистов, чтобы они смогли осветить положение бойцов ВСУ в зоне окружения.