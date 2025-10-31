Россия
В России предложили вернуть обществознание для шестых и седьмых классов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В школьную программу предложили обществознание для шестых-седьмых классов. Автором идеи стал замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, пишет РИА Новости.

В частности, он отметил, что изучение правовых основ и патриотическое воспитание крайне важны для подростков. Гриб также заявил, что исключение данного предмета из программы для средних классов вызывает сожаление.

«Как юристу мне очень жаль, что из школьной программы исключают эти темы. Как родитель я могу отчасти понять это решение», — рассказал эксперт.

Однако важно, чтобы основные вопросы, рассматриваемые на уроках обществознания, остались в учебном плане. Это необходимо для патриотического воспитания детей, объяснил Гриб свою позицию.

Он предложил сохранить ключевые правовые темы через факультативы или интеграцию в другие предметы.

Ранее в России предложили ввести 12-летнее обучение в школах. По мнению Владислава Гриба, такой подход к образованию диктуют реалии времени. Он подчеркнул, что школьная программа с каждым годом усложняется, появляется больше предметов, научных дисциплин.

До этого стало известно, что в России из школьной программы исключили один предмет. Речь идет об обществознании для учеников пятых-седьмых классов.

