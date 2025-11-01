Спорт
11:51, 1 ноября 2025Спорт

Американский форвард клуба КХЛ назвал впечатлившие его блюда русской кухни

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» Кевин Лабанк назвал блюда русской кухни, которые его впечатлили. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок выделил борщ. «Потому что я люблю супы. Также впечатлили пельмени», — добавил американец.

Хоккеист также заявил о желании выучить русский язык. «Мне нравится обучаться чему-то новому. Это поможет в коммуникации с людьми», — отметил Лабанк.

Форвард подписал контракт с «Шанхай Дрэгонс», базирующимся в Санкт-Петербурге, 8 октября. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых оформил четыре результативные передачи.

    Все новости