Спорт
00:32, 1 ноября 2025Спорт

Дом чемпиона НБА обокрали во время матча с его участием

Дом защитника клуба НБА Гилджеса-Александера ограбили во время матча
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Alonzo Adams / Reuters

Дом защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Шэя Гилджеса-Александера был ограблен во время матча его команды против «Вашингтона Уизардс». Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в четверг вечером, в районе Николс Хиллз, в пригороде Оклахома-Сити. Полиция получила сообщение о взломе в то время, как игрок принимал участие в матче.

По предварительной информации в момент происшествия в доме никого не было. Злоумышленники успели скрыться с похищенными ценностями. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Ранее стало известно, что в Португалии ограбили дом главного тренера сборной страны по футболу Роберто Мартинеса. В момент преступления Мартинеса не было дома. Полиция выясняет детали случившегося.

