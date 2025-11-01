Дом чемпиона НБА обокрали во время матча с его участием

Дом защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Шэя Гилджеса-Александера был ограблен во время матча его команды против «Вашингтона Уизардс». Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в четверг вечером, в районе Николс Хиллз, в пригороде Оклахома-Сити. Полиция получила сообщение о взломе в то время, как игрок принимал участие в матче.

По предварительной информации в момент происшествия в доме никого не было. Злоумышленники успели скрыться с похищенными ценностями. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Ранее стало известно, что в Португалии ограбили дом главного тренера сборной страны по футболу Роберто Мартинеса. В момент преступления Мартинеса не было дома. Полиция выясняет детали случившегося.