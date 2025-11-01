Махачев назвал трех желаемых спутников для участия в уличной драке

Махачев: На уличную драку взял бы Веласкеса, Кормье и Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев назвал трех желаемых спутников для участия в уличной драке. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Я бы взял Кейна Веласкеса, Дэниэла Кормье и Хабиба Нурмагомедова. Там нужны большие. На улице бороться нельзя», — заявил Махачев.

Бойца также спросили, не староват ли для драки 46-летний Кормье. «Его можно вперед пустить как щит», — отметил Махачев.

В мае Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе. Это связано с переходом российского бойца в полусредний дивизион. В следующем поединке в ночь на 16 ноября Махачев в Нью-Йорке встретится с чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.