Медведев помог подняться упавшему во время матча сопернику

Теннисист Медведев помог Звереву подняться после падения на турнире «Мастерс»

Российский теннисист Даниил Медведев помог олимпийскому чемпиону по теннису немцу Александру Звереву подняться после падения во время четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Зверев упал на корт во время розыгрыша в первом сете. Немецкий теннисист лежа схватился за заднюю поверхность бедра, после чего Медведев подошел и помог ему подняться. В итоге россиянин выиграл первую партию со счетом 6:2.

Матч продолжается, по результатам трех сетов счет равный — 1:1. Встреча длится 2 часа 16 минут.

Ранее сообщалось, что Медведева оштрафовали на 42,5 тысячи долларов за поведение в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В частности, спортсмен получил штраф в размере 30 тысяч долларов за неспортивное поведение, а также 12,5 тысячи долларов за сломанную ракетку.