Медведев помог подняться упавшему во время матча сопернику

Российский теннисист Даниил Медведев помог олимпийскому чемпиону по теннису немцу Александру Звереву подняться после падения во время четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Зверев упал на корт во время розыгрыша в первом сете. Немецкий теннисист лежа схватился за заднюю поверхность бедра, после чего Медведев подошел и помог ему подняться. В итоге россиянин выиграл первую партию со счетом 6:2.
Матч продолжается, по результатам трех сетов счет равный — 1:1. Встреча длится 2 часа 16 минут.
Ранее сообщалось, что Медведева оштрафовали на 42,5 тысячи долларов за поведение в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В частности, спортсмен получил штраф в размере 30 тысяч долларов за неспортивное поведение, а также 12,5 тысячи долларов за сломанную ракетку.