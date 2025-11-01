Медведев впервые с 2018 года не квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2018 года не квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации тенисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на субботу, 1 ноября, спортсмен проиграл немцу Александру Звереву в 1/4 финала турнира ATP в Париже. Встреча продлилась три сета и завершилась поражением россиянина со счетом 6:2, 3:6, 6:7.

Из-за этого результата Медведев потерял шансы попасть в восьмерку лучших теннисистов по итогам сезона, которые играют на Итоговом турнире. Россиянин выступал там с 2019 по 2025 год, а в 2020-м стал победителем.

Ранее сообщалось о том, что Медведев во время матча со Зверевым помог сопернику подняться с корта. Это произошло в первом сете, когда немец упал и схватился за заднюю поверхность бедра.