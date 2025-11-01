Миру предсказали растущий дефицит цветного металла

«Эйлер»: Дефицит меди будет расти из-за интереса к возобновляемой энергетике

В 2026 году мировые цены на медь могут вырасти на 24 процента относительно показателей 2025 года. Так полагают аналитики компании «Эйлер». Их прогноз опубликовали «Ведомости».

В этом году средняя стоимость данного цветного металла, как полагают эксперты, достигнет 9 тысяч 916 долларов за тонну. Это на восемь процентов больше, чем в 2024 году.

Авторы прогноза считают, что в ближайшие несколько лет мир столкнется с усугубляющимся дефицитом меди. Он будет расти из-за усиливающегося интереса к возобновляемой энергетике. Дело в том, что этот металл необходим при возведении солнечных и ветровых электростанций. По итогам 2025 года спрос на медь вырастет на 5 процентов, до 16,6 миллиона тонн, в 2026 году — на 10 процентов, до 18,3 миллиона тонн. Однако предложение окажется ограниченным. В том числе из-за аварий, которые в 2025 году произошли на крупных рудниках: Grasberg в Индонезии (три процента мировой добычи), El Teniente в Чили (два процента) и Kakula в Демократической Республике Конго (полтора процента).

Кроме того, чилийская государственная комиссия по меди понизила долгосрочный прогноз производства этого металла в стране. Наступление пика добычи ожидается не в 2029 году, а уже в 2027 году. Еще один фактор — истощение содержания меди в руде в среднем на два процента каждый год.

С начала года медь, считающаяся основным промышленным продуктом и индикатором мирового роста, выросла в цене более чем на четверть.