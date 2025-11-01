Бывший СССР
На Украине удивились отсутствию главы ГУР на брифинге с Зеленским

«Страна.ua»: Главы ГУР Буданова не было на брифинге с Зеленским и Малюком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Kyrylo Chubotin / Globallookpress.com

На Украине удивились отсутствию руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на брифинге с президентом Владимиром Зеленским и главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом пишет «Страна.ua».

Малюк на этой встрече заявил, что в 2023 году Украина якобы провела операцию по уничтожению одной из ракет комплекса «Орешник» на территории России.

«В соцсетях заметили этот момент и обсуждают, что было бы логичным, если б об общем достижении докладывали оба», — отметило издание.

Кроме того, Зеленский не упомянул ГУР, говоря о планировании атак по российской территории, он сказал, что этим занимаются СБУ и Служба внешней разведки.

Журналисты напомнили, что на Украине давно ходят слухи о напряженных отношениях между офисом президента и Будановым на фоне его вероятных политических амбиций.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила начальнику ГУР возглавить партию «Батькивщина», однако тот отказался.

