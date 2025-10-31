«Похвастаться уже нечем». В России отреагировали на заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника»

Депутат Соболев назвал фейком слова Малюка об уничтожении «Орешника» в РФ

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал фейком заявление главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка об уничтожении ракеты «Орешник» на территории России.

Ранее Малюк во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что в 2023 году Украина якобы провела операцию по уничтожению одной из ракет комплекса «Орешник» на территории России.

По словам Соболева, Киеву «уже нечем похвастаться». Власти ищут любые поводы, чтобы в полном объеме получать деньги от Европы, поэтому в том числе используют откровенную ложь и дезинформацию.

Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» — полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев

Депутат Госдумы РФ Виктор Соболев. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Он также отметил, что Киев основывает свои сообщения на принципах дезинформации, сформулированных немецким политиком Йозефом Геббельсом.

ВС России могут использовать «Орешник» в любое время

Россия впервые применила новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для удара по территории Украины в ноябре 2024 года. Целю стал завод «Южмаш». Тогда стало известно, что ни одна система ПВО не способна перехватить эту ракету.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Армия РФ может в ближайшее время применить любое эффективное для данного военного момента оружие. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Военачальники и командиры ВС России могут в любой момент принимать решение о применении любого оружия, включая "Искандер", "Кинжал", "Орешник" и, может быть, еще какой-нибудь. Это зависит от военной ситуации на поле боя. Так что вопрос в эффективности применения, а не в названии», — прокомментировал Колесник.

Депутат добавил, что «Орешник» изначально предусмотрен для уничтожения предприятий противника военно-промышленного комплекса, находящихся в определенном заглублении.

«Орешник» назвали необходимым оружием при условии угрозы со стороны Европы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что при отсутствии угрозы из Европы не нужны будут и дополнительные меры защиты в виде ракетного комплекса «Орешник». Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск может приостановить размещение комплекса на своей территории.

«Если нет никакой угрозы, которая проистекает из Европы, то, конечно же, не нужны дополнительные меры защиты», — сказал он.

По словам Пескова, в ближайшее время Россия и Белоруссия вряд ли смогут ощутить себя в полной безопасности на фоне заявлений из Европы, охваченной «милитаристской истерикой».