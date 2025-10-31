Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:21, 31 октября 2025Россия

«Похвастаться уже нечем». В России отреагировали на заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника»

Депутат Соболев назвал фейком слова Малюка об уничтожении «Орешника» в РФ
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал фейком заявление главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка об уничтожении ракеты «Орешник» на территории России.

Ранее Малюк во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что в 2023 году Украина якобы провела операцию по уничтожению одной из ракет комплекса «Орешник» на территории России.

По словам Соболева, Киеву «уже нечем похвастаться». Власти ищут любые поводы, чтобы в полном объеме получать деньги от Европы, поэтому в том числе используют откровенную ложь и дезинформацию.

Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» — полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем

член комитета Госдумы по оборонеВиктор Соболев
Депутат Госдумы РФ Виктор Соболев

Депутат Госдумы РФ Виктор Соболев. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Он также отметил, что Киев основывает свои сообщения на принципах дезинформации, сформулированных немецким политиком Йозефом Геббельсом.

ВС России могут использовать «Орешник» в любое время

Россия впервые применила новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для удара по территории Украины в ноябре 2024 года. Целю стал завод «Южмаш». Тогда стало известно, что ни одна система ПВО не способна перехватить эту ракету.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Армия РФ может в ближайшее время применить любое эффективное для данного военного момента оружие. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Военачальники и командиры ВС России могут в любой момент принимать решение о применении любого оружия, включая "Искандер", "Кинжал", "Орешник" и, может быть, еще какой-нибудь. Это зависит от военной ситуации на поле боя. Так что вопрос в эффективности применения, а не в названии», — прокомментировал Колесник.

Депутат добавил, что «Орешник» изначально предусмотрен для уничтожения предприятий противника военно-промышленного комплекса, находящихся в определенном заглублении.

«Орешник» назвали необходимым оружием при условии угрозы со стороны Европы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что при отсутствии угрозы из Европы не нужны будут и дополнительные меры защиты в виде ракетного комплекса «Орешник». Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск может приостановить размещение комплекса на своей территории.

«Если нет никакой угрозы, которая проистекает из Европы, то, конечно же, не нужны дополнительные меры защиты», — сказал он.

По словам Пескова, в ближайшее время Россия и Белоруссия вряд ли смогут ощутить себя в полной безопасности на фоне заявлений из Европы, охваченной «милитаристской истерикой».

Материалы по теме:
Путину предложили ударить «Орешником» по офису Зеленского. Что ответил президент России?
Путину предложили ударить «Орешником» по офису Зеленского. Что ответил президент России?
22 августа 2025
«Это оружие с другой логикой применения». В России рассказали, для каких целей на Украине не подходит «Орешник»
«Это оружие с другой логикой применения». В России рассказали, для каких целей на Украине не подходит «Орешник»
28 июля 2025
В России заявили, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве. Депутат Рады призвал украинцев идти в укрытия
В России заявили, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве. Депутат Рады призвал украинцев идти в укрытия
7 мая 2025
«Радиус действия охватывает всю Европу». Названо мощное оружие, которым Россия может ответить на угрозы Запада
«Радиус действия охватывает всю Европу». Названо мощное оружие, которым Россия может ответить на угрозы Запада
3 октября 2025
«Нет никаких шансов сбить эти ракеты». Путин заявил, что армия России получила первый серийный комплекс «Орешник»
«Нет никаких шансов сбить эти ракеты». Путин заявил, что армия России получила первый серийный комплекс «Орешник»
1 августа 2025
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    Психиатр заподозрил одно заболевание у любителей «блатных» номеров

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

    Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

    Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

    Копию знаменитого украденного золотого унитаза продадут за 809 миллионов рублей

    В Британии признались в прокси-войне с Россией

    Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

    Названы самые популярные смартфоны в мире

    Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости