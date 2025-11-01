Наука и техника
13:37, 1 ноября 2025

Назван самый результативный истребитель в мире

«Ростех»: Су-35С — самый результативный современный истребитель в мире
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Су-35С можно назвать самым результативным истребителем в мире. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

По данным госкомпании, российские авиастроители уверенно нарастили производство боевых самолетов. «Это касается и Су-35С — на сегодняшний день самого результативного современного истребителя в мире», — рассказали в «Ростехе».

Там добавили, что в зачете у Су-35С множество уничтоженных вражеских целей.

Также «Ростех» сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация в рамках гособоронзаказа передала Минобороны России новую партию самолетов Су-35С.

В октябре госкорпорация заметила, что истребитель поколения Су-35С эффективно «охотится» на вражеские цели в зоне специальной военной операции, выступая в роли «универсального солдата».

