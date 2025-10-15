Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

«Ростех»: Истребитель Су-35С эффективно охотится на вражеские цели в зоне СВО

Российский истребитель поколения 4++ Су-35С эффективно «охотится» на вражеские цели в зоне специальной военной операции (СВО), выступая в роли «универсального солдата». С такой оценкой в Telegram выступила госкорпорация «Ростех».

«Его передовая авионика, современное вооружение и исключительная маневренность позволяют не только завоевывать господство в воздухе, но и прикрывать авиагруппы, а также наземные объекты», — говорится в публикации.

Там же отмечается обширный арсенал вооружений боевого самолета, позволяющий поражать воздушные и наземные цели в самых непростых условиях.

В рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха госкорпорация связала Су-35С с кречетом. «Его мощные крылья, сильные когти и острое зрение позволяют ловить добычу на больших высотах», — пишет компания.

В сентябре госкорпорация сообщила, что партия новых многофункциональных истребителей Су-35С изготовлена и передана Министерству обороны России в рамках выполнения гособоронзаказа.

В августе «Ростех» рассказал о передаче Вооруженным силам России очередной партии истребителей Су-35С.