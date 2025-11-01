Недалеко от крупного города нашли более 300 куч с человеческими останками

В пустыне под Лас-Вегасом нашли 315 куч с человеческими останками

Недалеко от крупного американского города обнаружили более 300 куч с человеческими останками. Об этом сообщает издание Independent.

Находка была совершена в пустыне под Лас-Вегасом, штат Невада. Всего куч с прахом оказалось около 315. Ни в одной из них не было улик, позволяющих установить личности этих людей.

Также в пустыне нашли и другое место, где имеются останки. Их количество пока не сообщается.

Это уже не первый инцидент подобного рода. Летом примерно 70 куч с прахом заметили возле поселка Серчлайт, также расположенного возле Лас-Вегаса. Экспертиза показала, что это были кремированные останки людей.

Следователи подозревают, что прах выбрасывался в пустыне одним из похоронных бюро, действующих в Лас-Вегасе.

В штате Невада не запрещено рассеивание праха на общественных территориях. При этом в правилах бюро говорится, что делать это можно лишь в частном порядке. Коммерческое распространение кремированных останков не разрешается.

Ранее сообщалось, что в Мексике полицейские обнаружили вдоль дороги шесть человеческих голов. Рядом с останками нашли плакат с названием местной преступной группировки.