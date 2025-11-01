Олимпийская чемпионка призвала к показу Олимпиады-2026

Наталья Бестемьянова: Моя позиция — трансляции Олимпиады должны идти в России

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о необходимости трансляции Олимпиады-2026. Ее слова приводит Sport24.

«Считаю, предстоящую Олимпиаду обязательно стоит показывать в нашей стране. Я всегда смотрю и лыжи, и биатлон, и прыжки с трамплина, и хоккей. Мне кажется, чем больше россиян посмотрят Олимпиаду, тем лучше. (...) Моя позиция — трансляции Олимпиады должны идти в России», — отметила Бестемьянова. Она добавила, что уважает мнение тех, кто выступает против трансляции Игр, но соглашаться с ними не намерена.

Ранее двукратный олимпийский чемпион (ОИ) по биатлону Дмитрий Васильев сравнил Олимпиаду с шабашем и призвал отказаться от трансляции Олимпийских игр 2026 года в России. Он отметил, что без присутствия российских спортсменов показывать соревнования нет смысла.

На Игры-2026 на данный момент квалифицировались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остальных россиян большинство федераций по зимним видам спорта не допускает до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде.