12:23, 1 ноября 2025Экономика

Россиян призвали не рассчитывать на пенсию

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Россиянам не следует полагаться исключительно на одну только пенсию, гражданам нужно как можно раньше начать откладывать деньги из текущих доходов, чтобы не столкнуться с резким падением уровня жизни в старости. Такой совет дал кандидат экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов, его слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

Одной лишь пенсии с учетом высокой инфляции и замедления темпов роста реальных зарплат в России будет недостаточно, подчеркивает аналитик. Даже при высоком уровне оклада граждане сейчас смогут претендовать на далеко не самую большую пенсию. «Если у вас относительно высокая зарплата, то пенсия в 20 тысяч будет связана с резким ухудшением уровня жизни и качества жизни», — пояснил Ордов.

Столь большая разница будет болезненно сказываться в старости. О многих привычных потребительских расходах при таком раскладе придется позабыть. Чтобы избежать этого, гражданам следует позаботиться о своем достатке заранее. Создавать сбережения можно различными способами, например открыв депозит в банке или вложив денежные средства в акции или гособлигации, которые способны принести владельцам дополнительный доход. «Чем раньше, тем меньше вам придется отчислять из текущих доходов на этот накопительный фонд свой пенсионный», — заключил Ордов.

Ранее о невыгодности для граждан остаться без работы в пожилом возрасте заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Нынешний размер пенсий в стране, отметила она, вынуждает россиян трудиться даже по достижении пенсионного возраста. Обеспечить достойный уровень жизни на одну лишь пенсию сейчас крайне трудно, констатировала она.

О стремлении россиян получать дополнительные источники дохода в старости свидетельствуют в том числе результаты опроса ВЦИОМ. В общественной организации отметили, что подобной стратегии придерживаются 65 процентов респондентов.

