Россиян призвали не рассчитывать на пенсию

Экономист Ордов призвал россиян не рассчитывать на одну только пенсию

Россиянам не следует полагаться исключительно на одну только пенсию, гражданам нужно как можно раньше начать откладывать деньги из текущих доходов, чтобы не столкнуться с резким падением уровня жизни в старости. Такой совет дал кандидат экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов, его слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

Одной лишь пенсии с учетом высокой инфляции и замедления темпов роста реальных зарплат в России будет недостаточно, подчеркивает аналитик. Даже при высоком уровне оклада граждане сейчас смогут претендовать на далеко не самую большую пенсию. «Если у вас относительно высокая зарплата, то пенсия в 20 тысяч будет связана с резким ухудшением уровня жизни и качества жизни», — пояснил Ордов.

Столь большая разница будет болезненно сказываться в старости. О многих привычных потребительских расходах при таком раскладе придется позабыть. Чтобы избежать этого, гражданам следует позаботиться о своем достатке заранее. Создавать сбережения можно различными способами, например открыв депозит в банке или вложив денежные средства в акции или гособлигации, которые способны принести владельцам дополнительный доход. «Чем раньше, тем меньше вам придется отчислять из текущих доходов на этот накопительный фонд свой пенсионный», — заключил Ордов.

Ранее о невыгодности для граждан остаться без работы в пожилом возрасте заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Нынешний размер пенсий в стране, отметила она, вынуждает россиян трудиться даже по достижении пенсионного возраста. Обеспечить достойный уровень жизни на одну лишь пенсию сейчас крайне трудно, констатировала она.

О стремлении россиян получать дополнительные источники дохода в старости свидетельствуют в том числе результаты опроса ВЦИОМ. В общественной организации отметили, что подобной стратегии придерживаются 65 процентов респондентов.