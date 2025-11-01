Из жизни
Самой красивой россиянке понадобился психолог на конкурсе «Мисс Вселенная»

Победительница «Мисс Россия — 2023» обратилась к психологу
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Маргарита Голубева

Маргарита Голубева. Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Победительнице национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2023» понадобился психолог во время подготовки к участию в международном конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом на пресс-конференции сообщила директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

Беляк отвечала на вопрос о психологическом давлении, которое ощущают финалистки перед церемонией награждения и после нее. По словам директора конкурса, у участниц и обладательниц титула бывает разный темперамент, но все они психологически устойчивы и могут противостоять нападкам.

При этом Беляк подчеркнула, что иногда помощь психолога оказывается полезным инструментом даже для самых красивых девушек страны, которые уже одержали победу. Так победительница конкурса 2023 года Маргарита Голубева во время подготовки к международному состязанию «Мисс Вселенная» сообщила организаторам, что намерена прибегнуть к психотерапии.

В какой-то момент она сказала: «Так, мне нужен психолог, потому что мне кажется, что мне тяжеловато. Поэтому я вот сейчас найду психолога сама, без вашей помощи. Он будет проводить мне сессии, пока я на международном конкурсе, и все будет хорошо». И в общем, действительно реализовала этот проект сама, потому что была очень самостоятельная. Это тоже очень ценно

Анастасия Белякдиректор конкурса «Мисс Россия»

Беляк также отметила, что самостоятельность — одно из самых важных качеств для победительниц, когда они уезжают на международный конкурс. Там у девушек нет такой поддержки, как в России. Стилисты и визажисты помогают им только перед фотосессией и накануне финала.

Ранее сообщалось, что участницы конкурса «Мисс Россия» раскритиковали победительницу. Анастасию Вензу. В частности, Алиса Оганезова, представлявшая Краснодар, и больше десятка других конкурсанток написали в своих личных блогах, что Венза прибыла на место подготовки всего за неделю до церемонии награждения.

