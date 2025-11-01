Шэрон Стоун защитила скандальное видео Сидни Суини с джинсами фразой «трудно быть горячей»

Актриса Шэрон Стоун защитила видео бренда American Eagle с коллегой Сидни Суини

Актриса Шэрон Стоун защитила скандальную рекламу коллеги Сидни Суини, в которой она снялась для модного бренда American Eagle, фразой «трудно быть горячей». Об этом пишет Page Six.

Речь идет о видео, которым упомянутая марка поделилась в июле в соцсетях. В нем был показан плакат с изображением звезды телесериала «Эйфория» в джинсовой куртке. На нем присутствовала надпись Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»). Поклонники актрисы и покупатели оказались в недоумении от такого рекламного хода. По их мнению, данный лозунг направлен на прославление людей, имеющих белый цвет кожи.

67-летняя коллега Суини решила прокомментировать прошедший инцидент на мероприятии Power of Women («Сила женщин») журнала Variety. «Ничего страшного пользоваться тем, что дала нам мать. Это действительно здорово. Знаете, быть горячей — это сложно, и, думаю, мы все это понимаем. И это действительно нормально использовать каждую частичку своей сексуальности здесь и сейчас», — подчеркнула Стоун.

