12:51, 1 ноября 2025

Стало известно об огне солдат ВСУ по русскоязычным однополчанам

Подполковник ВСУ Купол рассказал об огне по русскоязычным украинским солдатам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Подполковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Купол рассказал о «дружественном» огне по русскоязычным украинским солдатам. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу ProUa.

«Я разговаривал с комбатом, спрашиваю, почему вы открыли огонь, а он отвечает: потому что они говорили по-русски», — заявил Купол.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько назвала нападки на русскоязычных жителей Украины дорогой к гражданской войне. Она отметила, что ей не нравятся, когда ее пытаются изменить.

До этого известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал наказывать за дискриминацию русскоязычных на Украине. Он отмечает, что недоумевает, почему украинские власти не наказывают за проявление русофобии, так как этим вредят самим себе.

