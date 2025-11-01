Подполковник ВСУ Купол рассказал об огне по русскоязычным украинским солдатам

Подполковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Купол рассказал о «дружественном» огне по русскоязычным украинским солдатам. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу ProUa.

«Я разговаривал с комбатом, спрашиваю, почему вы открыли огонь, а он отвечает: потому что они говорили по-русски», — заявил Купол.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько назвала нападки на русскоязычных жителей Украины дорогой к гражданской войне. Она отметила, что ей не нравятся, когда ее пытаются изменить.

До этого известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал наказывать за дискриминацию русскоязычных на Украине. Он отмечает, что недоумевает, почему украинские власти не наказывают за проявление русофобии, так как этим вредят самим себе.