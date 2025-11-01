Наука и техника
19:32, 1 ноября 2025Наука и техника

В Windows сломался «Диспетчер задач»

В Windows сломался «Диспетчер задач» — программа перестала закрываться
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elfadli / Shutterstock / Fotodom

В корпорации Microsoft рассказали о проблеме «Диспетчера задач», которая замедляет работу Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

«Диспетчера задач» — программа, с помощью которой можно управлять приложениями и процессами, запущенными в операционной системе (ОС). Из-за обнаруженной проблемы фирменная утилита может продолжать работу в фоне, даже если пользователь закрыл ее.

Специалисты медиа объяснили, что из-за сломанного «Диспетчера задач» скорость работы Windows может заметно упасть. Журналисты подтвердили, что сервис действительно может перестать закрываться. В качестве эксперимента они открыли и закрыли «Диспетчер задач» на тестовом компьютере 500 раз. Затем в том же «Диспетчере» они увидели 500 процессов taskmgr.exe, отвечающих за работу программ.

«Эти активные процессы потребляют системные ресурсы и могут повлиять на производительность устройства», — предупредила Microsoft. Проблема сохраняется до выключения или перезагрузки компьютера — процессы продолжают «висеть в фоне».

Журналисты Windows Latest подчеркнули, что проблема актуальна для новой версии Windows 11 KB5067036. В этом обновлении, в том числе, в ОС появилось новое меню «Пуск».

В конце октября Microsoft исправили ошибку, из-за которой Windows не выключала ПК после обновления. Из-за проблемы девайс перезагружался и снова запускался.

    Все новости