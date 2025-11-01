Появились детали массированного удара российских войск по объектам на Украине

МО РФ: ВС России нанесли поражение обеспечивающей работу ВПК Украины энергетике

Целями массированного удара Вооруженных сил России на территории Украины стали объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Детали операции появились в сообщении Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, целями удара также стали места хранения ударных беспилотников, военные аэродромы и места скопления живой силы украинских войск. Всего удару подверглись 150 районов в зоне боевых действий.

Украинские власти подтверждали повреждение объектов инфраструктуры в Николаевской поселковой общине Сумской области в результате взрывов.

Также в ходе ежедневного брифинга Министерство обороны сообщило о высадке спецназа ГУР в километре от Красноармейска в Донецкой народной республике.