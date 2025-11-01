Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 1 ноября 2025Россия

Появились детали массированного удара российских войск по объектам на Украине

МО РФ: ВС России нанесли поражение обеспечивающей работу ВПК Украины энергетике
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Целями массированного удара Вооруженных сил России на территории Украины стали объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Детали операции появились в сообщении Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, целями удара также стали места хранения ударных беспилотников, военные аэродромы и места скопления живой силы украинских войск. Всего удару подверглись 150 районов в зоне боевых действий.

Украинские власти подтверждали повреждение объектов инфраструктуры в Николаевской поселковой общине Сумской области в результате взрывов.

Также в ходе ежедневного брифинга Министерство обороны сообщило о высадке спецназа ГУР в километре от Красноармейска в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости