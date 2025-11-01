Спорт
Уличенного в употреблении наркотиков хоккеиста «Спартака» дисквалифицировали на один месяц

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало хоккеиста московского «Спартака» Ивана Морозова на месяц за употребление наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщило юридическое агентство «Клевер консалт».

С какого момента отсчитывается дисквалификация — не уточняется. По словам юристов, Морозову грозило отстранение на четыре года.

«Путем выбора правильной стратегии защиты, а также тесного и конструктивного взаимодействия с РУСАДА удалось значительно снизить применимую санкцию», — говорится в заявлении.

Ранее Морозов в социальных сетях признался в употреблении кокаина. Спортсмен извинился перед руководством «Спартака», болельщиками и партнерами, отметив, что полностью раскаивается в поступке, а также заявил, что проходит терапию и получает помощь специалистов.

