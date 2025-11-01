В деле о растрате миллиардов рублей в «Роснано» поставили точку

Генпрокуратура отправила в суд дело о растрате 7,5 млрд рублей АО «Роснано»

Генпрокуратура поставила точку в расследовании дела о растрате 7,5 миллиарда рублей АО «Роснано». Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Обвинительное заключение в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Кушнарева, обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), передано в Гагаринский районный суд Москвы. Сейчас Кушнарев арестован.

По данным правоохранителей, в период с апреля 2013 года по март 2021 года Кушнарев помимо должности в «Роснано» являлся гендиректором ООО «КРОКУС НАНОЭЛЕКТРОНИКА», и занимавший в разные годы руководящие должности в компании второй фигурант Юрий Удальцов, а также другие неустановленные лица растратили вверенные Удальцову более 7,5 миллиарда рублей компании. Изначально эта сумма предназначалась для реализации инвестиционного проекта «MRAM: Создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России».

В настоящее время Удальцов объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову под залог в три миллиона рублей.

