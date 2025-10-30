Силовые структуры
Арестованный топ-менеджер «Роснано» попросилась к больному ребенку

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову под залог в три миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Ирина Поверинова.

Ее подзащитная просила заменить ей меру пресечения на залог либо домашний арест, чтобы быть рядом с больным сыном и ухаживать за ним. В июле Касенкова получила необходимые документы о признании ее 12-летнего ребенка инвалидом детства, у него заболевание, требующее постоянного ухода. Защита просила освободить арестованную мать, однако суд отклонил просьбу. Касенкова останется под стражей до 29 декабря.

В марте суд отклонил аналогичную просьбу обвиняемой. Она находится под арестом с 1 февраля по решению Мещанского суда Москвы.

По версии следствия, в 2017 году топ-менеджеры «Роснано» скрыли неудовлетворительные результаты деятельности компании, представив недостоверные сведения. Это позволило избежать отзыва ранее предоставленных государством гарантий. В числе обвиняемых — директор по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона компании Касенкова.

