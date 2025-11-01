Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:39, 1 ноября 2025Мир

В ООН впервые ни разу за месяц не обсудили тему Украины

СБ ООН в октябре впервые с начала СВО не провел ни одного заседания по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Совет Безопасности (СБ) ООН в октябре впервые с начала специальной военной операции (СВО) на Украине не провел ни одного заседания по теме украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что подобные встречи регулярно проходят с февраля 2022 года, зачастую по два раза и более в месяц. Однако октябрь 2025 года стал исключением — ни на официальных заседаниях Совбеза ООН, ни на неформальных встречах тема Украины не поднималась.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил об игнорировании организацией данных о преступлениях украинских властей. По его словам, направленные Россией в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека данные «оседают мертвым грузом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли цель ГУР при отправке десанта под Красноармейск

    Тодоренко задумалась об интимной пластике

    Стало известно о решении большинства итальянских компаний не уходить из России

    Появились подробности о попавшей в ДТП с грузом для бойцов СВО матери 30 детей

    Автопрому Германии предрекли массовые сокращения

    Американский форвард клуба КХЛ назвал впечатлившие его блюда русской кухни

    В российском регионе бойца СВО похоронили через два года после смерти

    Россиянина по фамилии Кадыров оштрафовали

    Название «Орешника» объяснили

    У бывшего российского чиновника потребовали конфисковать имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости