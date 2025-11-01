В ООН впервые ни разу за месяц не обсудили тему Украины

СБ ООН в октябре впервые с начала СВО не провел ни одного заседания по Украине

Совет Безопасности (СБ) ООН в октябре впервые с начала специальной военной операции (СВО) на Украине не провел ни одного заседания по теме украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что подобные встречи регулярно проходят с февраля 2022 года, зачастую по два раза и более в месяц. Однако октябрь 2025 года стал исключением — ни на официальных заседаниях Совбеза ООН, ни на неформальных встречах тема Украины не поднималась.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил об игнорировании организацией данных о преступлениях украинских властей. По его словам, направленные Россией в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека данные «оседают мертвым грузом».