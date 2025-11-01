В России рассказали о поддержке Венесуэлы в конфликте с США

Чепа: Россия будет помогать Венесуэле в конфликте с США, но по мере возможностей

В случае военного конфликта США и Венеуэлы Россия будет оказывать поддержку республике по мере возможностей, согласно подписанному соглашению, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мы подписали соглашение. Наш президент отличается от большинства руководителей мира тем, что он держит свое слово. (…) Мы, конечно, в рамках нашего соглашения будем оказывать помощь, но идет война. Мы воюем с целым блоком НАТО, для нас каждый вложенный рубль, каждый произведенный снаряд крайне важен. Мы будем оказывать помощь по мере возможностей», — сказал Чепа.

Он также подчеркнул, что необходимо приложить все силы, в том числе дипломатические, чтобы не допустить разрастания конфликта, потому что противостояние США и Венесуэлы может перекинуться на соседние страны. Депутат отметил, что Россия и США совместными усилиями могли бы достичь большего прогресса в борьбе с терроризмом и наркопреступностью.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью из-за угрозы со стороны США. Согласно документам, Мадуро запросил у России ракеты, радары и модернизированные самолеты. Письмо российскому лидеру было направлено в связи с наращиванием сил США в Карибском регионе. По данным издания, венесуэльский лидер также обратился за помощью к Китаю и Ирану, отметив, что его страна нуждается в военной помощи и снаряжении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается наносить ракетные удары по территории Венесуэлы. При этом до этого сообщалось, что США якобы определили цели для готовящихся ударов.

