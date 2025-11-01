Россия
14:12, 1 ноября 2025

В России высказались о передаче Венесуэле ракет и комплексов ПВО

Дандыкин: Россия может передать Венесуэле дополнительные комплексы ПВО и ракеты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россия может передать Венесуэле дополнительные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты. На эту тему высказался в беседе с «Ридусом» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Москва давно сотрудничает с Венесуэлой в военной сфере. (...) Думаю, определенная помощь будет оказана, хотя Россия находится в состоянии вооруженного конфликта. Потребности Вооруженных сил России находятся на первом месте. Однако у нас есть возможность передать Венесуэле дополнительные комплексы ПВО и ракеты, если потребуется», — отметил Дандыкин. Он добавил, что российский ВПК работает эффективно, есть запасы.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в случае военного конфликта США и Венесуэлы Россия будет оказывать поддержку Венесуэле по мере возможностей, согласно подписанному соглашению. В то же время надо приложить все силы, чтобы не допустить разрастания конфликта, потому что противостояние США и Венесуэлы может перекинуться на соседние страны, предупредил Чепа.

Накануне The Washington Post написала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью из-за угрозы со стороны США. Согласно документам, на которые ссылается газета, Мадуро запросил ракеты, радары и модернизированные самолеты.

