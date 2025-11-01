Джонсон: Россия во много раз превосходит Запад в сфере вооружений

Россия во много раз превосходит западные страны в сфере вооружения. Главное преимущество Москвы назвал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Говоря о системах вооружения, найдите мне хоть одну область, о которой Запад мог бы сказать: "Ого, мы лучше русских". Нет ни одной такой области, ни одной!», — высказался он.

Эксперт подчеркнул, что благодаря данному превосходству Россия в любом случае «получит то, чего хочет».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, а также беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Он назвал проверку возможностей «Посейдона» огромным успехом.