Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:36, 1 ноября 2025Силовые структуры

Виновника резонансного ДТП вновь отказались брать под стражу в российском городе

В Твери суд вновь отказался брать под стражу мигранта по делу о ДТП
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Тверской области»

Пролетарский районный суд Твери отказался брать под стражу 27-летнего мигранта, сбившего на автомобиле Opel четырех человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчине сохранили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

23 октября он на улице Оснабрюкской въехал в людей, которые находились на остановке. В результате пострадали женщина с семилетним ребенком и две сотрудницы МВД, одна из них вне выжила.

Спустя три дня суд отпустил виновника ДТП под запрет определенных действий.

Ранее были раскрыты подробности содержания в СИЗО фигуранта дерзкого ограбления в «Москва-Сити».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабная операция против мигрантов прошла в России. Несколько тысяч иностранцев выдворят из одного региона

    Строитель пожарил шашлык посреди комнаты и спалил квартиру российского блогера

    В российском регионе заплатят по 200 тысяч рублей за привлечение добровольцев на СВО

    Во Франции назвали Каллас сумасшедшей

    Женщина упала за борт на глазах у дочери и не выжила во время круиза на Багамах

    Стоимость российской нефти упала

    Телеведущий призвал «врезать» ему после серьезной ошибки в эфире

    Откровенный образ 51-летней российской телеведущей раскритиковали в сети

    Британский каноист выложил секс-видео и поплатился за это

    Виновника резонансного ДТП вновь отказались брать под стражу в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости