Виновника резонансного ДТП вновь отказались брать под стражу в российском городе

Пролетарский районный суд Твери отказался брать под стражу 27-летнего мигранта, сбившего на автомобиле Opel четырех человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.
Мужчине сохранили меру пресечения в виде запрета определенных действий.
23 октября он на улице Оснабрюкской въехал в людей, которые находились на остановке. В результате пострадали женщина с семилетним ребенком и две сотрудницы МВД, одна из них вне выжила.
Спустя три дня суд отпустил виновника ДТП под запрет определенных действий.
