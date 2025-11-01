Виновника резонансного ДТП вновь отказались брать под стражу в российском городе

В Твери суд вновь отказался брать под стражу мигранта по делу о ДТП

Пролетарский районный суд Твери отказался брать под стражу 27-летнего мигранта, сбившего на автомобиле Opel четырех человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчине сохранили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

23 октября он на улице Оснабрюкской въехал в людей, которые находились на остановке. В результате пострадали женщина с семилетним ребенком и две сотрудницы МВД, одна из них вне выжила.

Спустя три дня суд отпустил виновника ДТП под запрет определенных действий.

