Врач развеял мифы о чистке печени

Гастроэнтеролог Неронов: Печень может восстанавливаться и не нуждается в чистке

Чистка печени — это маркетинговая псевдонаучная концепция, рассказал гастроэнтеролог Владимир Неронов. Мифы о детоксе печени он развеял в беседе с изданием «Деловой Петербург».

Неронов подчеркнул, что здоровая печень не нуждается ни в каких дополнительных чистках от токсинов или шлаков. «Естественная очистка происходит постоянно: через выработку желчи, метаболизм лекарств, гормонов, алкоголя и других веществ», — объяснил гастроэнтеролог.

Неронов отметил, что симптомы, которые сторонники чистки печени относят к признаком «зашлакованности», такие как усталость, горечь во рту, тяжесть правом подреберье, проблемы с кожей и нарушения стула, в действительности могут говорить об опасных заболеваниях, а не о накоплении шлаков.

По словам врача, на самом деле такие симптомы появляются при дискинезии желчевыводящих путей, функциональных расстройствах желудочно–кишечного тракта, стресса, гормональных нарушениях, ВИЧ или гепатите. При этом Неронов подчеркнул, что поставить такой диагноз может только врач, ориентируясь на данные анализов и обследований.

