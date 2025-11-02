Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:58, 2 ноября 2025Путешествия

Автомобилистов обяжут заполнять анкету при въезде на Крымский мост

Mash: При въезде на Крымский мост водители будут заполнять анкету
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

При въезде на Крымский мост водителям будет необходимо заполнить анкету, в которой указывается тип машины. Соответствующее правило начнет действовать с полуночи 3 ноября, сообщает Mash в Telegram-канале.

Согласно сообщению, в бланке нужно будет указать марку, модель и государственный номер, а также отметить, есть ли у авто электротяга. Уточняется, что анкеты будут заполняться при проверке на сканере и ручном досмотре.

По информации Mash, если водитель честно укажет, что приехал на электромобиле или «гибриде», ему объяснят, что ему на мост въезд запрещён и придется выбирать сухопутный маршрут.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев подписал документ о введении ограничений на проезд для электрокаров и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны региона. Причину введения таких ограничений назвали в администрации Краснодарского края.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян обвинил СССР в исторических проблемах турок и армян. Захарова напомнила ему о создании КГБ

    Ирландский журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ

    Стало известно о начале боев в Константиновке

    Турция нашла альтернативу российской нефти

    Из-за вызванной шатдауном нехватки диспетчеров в США выросли риски полетов

    Россиян предупредили о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера

    Автомобилистов обяжут заполнять анкету при въезде на Крымский мост

    Трамп не стал отвечать на вопрос о защите Тайваня

    Бывший российский велогонщик поделился подробностями жизни в Израиле

    Стало известно о заработке командиров ВСУ на пожертвованиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости