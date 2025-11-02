Спорт
20:54, 2 ноября 2025Спорт

Бывший российский велогонщик поделился подробностями жизни в Израиле

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Бывший российский велогонщик Михаил Яковлев, ныне выступающий за Израиль, поделился подробностями жизни в стране. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что адаптация к новым условиям далась ему непросто из-за языкового барьера, жаркого климата и высоких цен. Яковлев отметил, что жизнь в Израиле оказалась дороже, чем в Москве, и почти сравнима по стоимости со Швейцарией.

Яковлев сменил спортивное гражданство в ноябре 2023 года. Международный олимпийский комитет (МОК) ратифицировал решение без одобрения российской стороны.

Яковлев — рекордсмен мира в гите на 200-метровке с хода. В составе сборной России в 2021 году выиграл бронзу в кейрине на чемпионате мира, а в 2024 году, представляя Израиль, завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в спринте.

    Все новости