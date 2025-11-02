Спорт
11:32, 2 ноября 2025Спорт

Хоккеиста унесли на носилках после столкновения с россиянином в матче НХЛ

Хоккеист Танев покинул лед на носилках после столкновения с Мичковым в матче НХЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Kyle Ross / Reuters

Защитника «Торонто Мейпл Лифс» Криса Танева унесли на носилках после столкновения с российским нападающим «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в середине третьего периода встречи, которая прошла в ночь на 2 ноября и завершилась победой канадцев со счетом 5:2. Мичков нарушил правила и столкнулся с Таневым. После этого канадец упал на лед и не смог самостоятельно подняться. Медицинская бригада оказала спортсмену помощь и вынесла его с арены на носилках.

Мичков получил двухминутный штраф за нарушение правил — атаку игрока без шайбы. Информации о состоянии Танева после инцидента пока нет.

Таневу 35 лет, он проводит второй сезон в «Торонто» после обмена из «Далласа» в июне 2024 года. В текущем сезоне у него две результативные передачи в восьми матчах.

Мичкову 20 лет, он выступает за «Филадельфию» с 2024 года. В нынешнем сезоне забил одну шайбу и сделал пять передач в 11 играх.

