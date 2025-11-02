Иностранный хоккеист назвал преимущество жизни в России над Канадой

Хоккеист Лады Савчук заявил, что цены в России нравятся ему больше, чем в Канаде

Канадский нападающий тольяттинской «Лады» Райли Савчук назвал преимущество жизни в России над Канадой. Его слова приводит Metaratings.

Иностранный хоккеист заявил, что местные цены ему нравятся больше, чем в Северной Америке, отметив, что в России все значительно дешевле. Он также подчеркнул, что недавно к нему в Россию приехала супруга, которой также нравится местная жизнь.

Нападающий проводит свой дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В данный момент он набрал 11 очков (7 голов и 4 передачи) в 22 матчах.

Ранее бразильский футболист московского «Динамо» Рубенс рассказал о преимуществах жизни в России. Полузащитник выделил безопасность.