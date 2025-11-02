Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:39, 2 ноября 2025Спорт

Иностранный хоккеист назвал преимущество жизни в России над Канадой

Хоккеист Лады Савчук заявил, что цены в России нравятся ему больше, чем в Канаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Канадский нападающий тольяттинской «Лады» Райли Савчук назвал преимущество жизни в России над Канадой. Его слова приводит Metaratings.

Иностранный хоккеист заявил, что местные цены ему нравятся больше, чем в Северной Америке, отметив, что в России все значительно дешевле. Он также подчеркнул, что недавно к нему в Россию приехала супруга, которой также нравится местная жизнь.

Нападающий проводит свой дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В данный момент он набрал 11 очков (7 голов и 4 передачи) в 22 матчах.

Ранее бразильский футболист московского «Динамо» Рубенс рассказал о преимуществах жизни в России. Полузащитник выделил безопасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян обвинил СССР в исторических проблемах турок и армян. Захарова напомнила ему о создании КГБ

    В Эстонии нашли 250-килограммовую бомбу

    Россия прекратила действие одного соглашения с Финляндией

    Названа возможная причина отравления десятерых детей в Дагестане

    Иностранный хоккеист назвал преимущество жизни в России над Канадой

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    Угнанный автомобиль с женщиной в салоне врезался в здание и привел к смерти двух старушек

    В Германии разгорелся скандал из-за слов Мерца о мигрантах

    В США захотели усилить позиции доллара для противодействия КНР

    Названы города для сонного туризма в России на ноябрьские праздники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости