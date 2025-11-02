Лидер банды черных риелторов запросил в тюрьме компенсацию за моральный ущерб

Лидер банды черных риелторов Мазур запросил 300 тысяч рублей за моральный ущерб

Лидер банды черных риелторов Александр Мазур запросил в тюрьме компенсацию за моральный ущерб. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Известно, что Мазур является создателем группировки риелторов, лишавших россиян жизни ради их квартир. Мужчина неоднократно судим за тяжкие преступления. В 2017 году получил пожизненное, и его этапировали в Мордовию. Однако заниматься криминальными делами он не прекратил.

Судебные процессы по делу бывшего риелтора затянулись на 6,5 года. Скорость исполнения правосудия не удовлетворила мужчину, и он запросил 300 тысяч рублей моральной компенсации. Суд признал, что работа органов действительно затянулась, но постановил заплатить Мазуру лишь 70 тысяч рублей.

Ранее член правления Федеральной нотариальной палаты Мария Терехова назвала гарантированный способ уберечься от мошенников при покупке жилья.